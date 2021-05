Cupra Formentor: le novità in arrivo per la sportiva SUV coupé

La nuova Cupra Formentor, inedita SUV coupé di dimensioni compatte del brand ‘alter ego’ in chiave sportiva di Seat, sarà oggetto di interessanti novità. Infatti, debutterà la speciale versione sportiva VZ5 in serie limitata che si porrà al top di gamma grazie al motore a benzina 2.5 TSI a cinque cilindri da 390 CV di potenza fornito da Audi. Inoltre, dovrebbe essere introdotta anche la sportiva declinazione VZ con il propulsore diesel 2.0 TDI da 200 CV di potenza, quasi certamente nella configurazione con il cambio automatico DSG a doppia frizione e la trazione integrale 4Drive.

In vendita sul mercato italiano dal prezzo base di 31.250 euro, la nuova Cupra Formentor è già disponibile con le motorizzazioni a benzina 1.5 TSI da 150 CV e 2.0 TSI da 190 CV, affiancate dall’unità a gasolio 2.0 TDI da 150 CV di potenza, nonché dalla versione a propulsione ibrida Plug-In con lo specifico motore 1.4 eHybrid da 204 CV di potenza complessiva. La sportiva declinazione VZ, invece, prevede il propulsore a benzina 2.0 TSI da 245 CV e 310 CV di potenza, più la configurazione a propulsione ibrida Plug-In con la specifica unità 1.4 eHybrid da 245 CV di potenza complessiva.

La nuova Cupra Formentor è proposta con il cambio automatico DSG a doppia frizione in alternativa al cambio meccanico per il motore 1.5 TSI a benzina da 150 CV e il propulsore diesel 2.0 TDI di pari potenza, oppure di serie per tutte le altre motorizzazioni. La trazione integrale 4Drive, invece, è prevista in alternativa alla trazione anteriore per l’unità 2.0 TDI a gasolio da 150 CV di potenza ed esclusivamente per il motore a benzina 2.0 TSI da 190 CV e la versione sportiva VZ con il propulsore 2.0 TSI da 310 CV di potenza.