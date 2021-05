Covid Veneto, oggi 629 contagi: bollettino 7 maggio

Sono 629 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 maggio, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Luca Zaia. Da ieri, registrati altri 10 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 40.280 tamponi, il tasso di positività è all’1,56%, “la minore incidenza della terza ondata”, dice il presidente della regione. Sono 1.228 i pazienti in ospedale (-53). “Da 10 giorni le dimissioni hanno superato di gran lunga gli ingressi”, dice Zaia. Le persone ricoverate in area non critica sono 1.066 (-47). In terapia intensiva 162 pazienti (-6).