Covid Usa, Biden: “Ritorno alla normalità entro fine estate”

Negli Usa ci sarà un ritorno alla normalità “entro la fine dell’estate”. E’ quanto previsto dal presidente americano Joe Biden in un discorso trasmesso su Twitter, nel quale ha elogiato la campagna vaccinale contro il coronavirus. “Penso che entro la fine dell’estate, saremo in una posizione molto diversa rispetto a quella in cui siamo ora” ha detto Biden quando gli è stato chiesto di prevedere una tempistica per un ritorno alla normalità e citando il lavoro della sua amministrazione per aumentare la produzione di vaccini anche a favore di altri Paesi. Ma solo “una volta che ci prenderemo cura di tutti gli americani”, ha precisato Biden.

NEW YORK – Intanto, il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato che dal prossimo 17 maggio il servizio di metropolitana funzionerà a pieno regime, 24 ore su 24, sette giorni su sette. ”I treni della metropolitana non sono mai stati così puliti come oggi” ha dichiarato in conferenza stampa. Dal 19 maggio la maggior parte delle restrizioni anti Covid verranno rimosse, comprese quelle che riguardano le palestre, la vendita al dettaglio, i musei e i teatri, i ristoranti.

Nello stato di New York sarà possibile consumare cibo e bevande all’aperto dal 17 maggio, mentre per l’interno si dovrà attendere il 31 maggio. Dal 19 maggio, ha spiegato ancora Cuomo, gli stadi potranno essere riempiti al 33 per cento.