Covid, ‘sniffare’ fontina e agrumi per ritrovare olfatto e gusto: al via studio

Odori tipicamente italiani e una terapia anti-neuroinfiammazione per aiutare chi, dopo essersi ammalato di Covid, ha perso gusto e olfatto. E’ partito ora in tutta Italia lo studio, avviato all’ospedale di Fano nel novembre scorso, coordinato dal team di Arianna Di Stadio, docente di Neuroscienze all’università di Perugia e ricercatore onorario per il Dipartimento Neuroscienze Quenn Square Neurology Ucl di Londra. Lo studio, i cui primi risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica ‘European Review for Medical and Pharmacological Sciences’, si basa sull’unione di una sorta di fisioterapia ‘nasale’, sniff-test, e sulla somministrazione di un alimento a fini medici speciali a base di PeaLut in grado di agire sul controllo delle alterazioni del sistema nervoso centrale.

Questa recente ricerca promette in pochi mesi la ripresa delle funzioni dell’olfatto e del gusto e aiuta chi – uno su 10 – dopo aver contratto il Covid, dopo molti mesi, ancora soffre delle cosiddette anosmia e ageusia. Al protocollo di sperimentazione – lo stesso per tutti i centri coinvolti, messo a punto nelle Marche con l’arruolamento di un centinaio di pazienti che presentavano anosmia 3-4 mesi dopo la negativizzazione del tampone Covid – stanno aderendo numerosi altri centri italiani, tra cui l’ospedale San Giovanni di Roma, l’Humanitas di Milano, il Policlinico universitario Federico II di Napoli, l’ospedale universitario di Genova, l’ospedale universitario di Trieste, il Careggi di Firenze, e gli ospedali universitari di Sassari e Catania.

“Lo studio parte dall’ipotesi, confermata dal nostro lavoro e da diversi studi scientifici, che la causa della perdita dell’olfatto interessi il sistema nervoso centrale – spiega Di Stadio -. Il virus determina neuroinfiammazione a livello encefalico, oltre che dei nervi cranici con ripercussioni totali o parziali sull’olfatto e con il rischio che, una volta atrofizzata la struttura, l’anosmia diventi irrecuperabile. Per questo è importante intervenire”.

“Nello studio – prosegue l’esperta – i pazienti sono stati divisi in due gruppi, entrambi sottoposti a sniff-test per stimolare il bulbo olfattivo, ma solo uno trattato con PeaLut (palmitoiletanolamide co-ultramicronizzata con luteolina), un ultramicrocomposito anti-neurofiammatorio e insieme antiossidante, in grado di riparare il danno neuronale. I pazienti in trattamento con il prodotto a base di PeaLut hanno recuperato il 100% in più”.

Ma come funziona lo sniff-test? “I pazienti devono sniffare coppie di odori abbinati in modo particolare, come ad esempio agrumi e pesca, caffè e cioccolato o fontina e parmigiano per pochi secondi 3-4 volte al giorno in diversi momenti della giornata. Abbiamo scelto odori tipici della nostra terra perché la memoria ha un impatto importante in fase di riabilitazione – prosegue Di Stadio – L’obiettivo è riabilitare l’olfatto e al tempo stesso stimolare la capacità di distinguere odori diversi (discriminazione), poiché farlo in un secondo momento potrebbe essere più difficile”.

“I dati preliminari già analizzati sono promettenti – riporta l’esperta – I pazienti con anosmia di grado lieve moderato, combinando la riabilitazione olfattiva con il prodotto a base di PeaLut hanno recuperato l’olfatto fino quasi alla normalità in soli 30 giorni, i pazienti con anosmia grave e con il disturbo persistente da circa 11 mesi in 30 giorni hanno iniziato a migliorare la propria capacità olfattiva, necessitando di un trattamento di 3-6 mesi per un recupero integrale della funzione. Il trattamento precoce del problema olfattivo è utile per facilitare il recupero e per evitare una degenerazione della funzionalità con il trascorrere dei mesi”. I pazienti che volessero partecipare allo studio potranno inviare richiesta via mail a trattamento.anosmiacovid@hotmail.com, e da qui saranno indirizzati ai centri più vicini.