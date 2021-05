Covid Sicilia, oggi 894 contagi e 26 morti: bollettino 11 maggio

Sono 894 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 26 morti. I guariti o dimessi sono stati 936 da ieri. Sono stati 27.362 i tamponi processati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Da inizio pandemia le vittime sono state 5.592. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 959, mentre si trovano in terapia intensiva 133 pazienti.