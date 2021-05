Covid Sicilia, oggi 734 contagi e 20 morti: bollettino 3 maggio

Sono 734 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 3 maggio. Registrati inoltre altri 20 morti, che portano il totale delle vittime nella Regione da inizio pandemia a 5.443. Gli attuali dimessi/guariti sono 180.595 (+540) mentre gli attuali positivi sono 24.955 (+174).

I nuovi casi di Covid 19 registrati oggi sono emersi su 14.474 tamponi processati. Dei 24.955 i positivi, 1.178 sono ricoverati in regime ordinario, 160 in terapia intensiva e 23.617 sono in isolamento domiciliare.

Ed è ancora il capoluogo di regione a registrare il maggior numero di nuovi positivi: 445, più della metà del totale dell’isola. A Catania sono invece 99 i nuovi casi; 61 a Messina; 35 a Siracusa; 31 a Caltanissetta: 28 a Ragusa; 25 a Trapani; 2 ad Agrigento e ad Enna.