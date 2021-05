Covid Sicilia 557, nuovi casi e 10 morti: bollettino 15 maggio

Sono 557 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi, 15 maggio, in Sicilia su 19.981 tamponi processati. Dieci i morti e 1.043 pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in tutto, sono 17.513 i positivi – 496 in meno rispetto a ieri – e di questi 833 sono ricoverati in regime ordinario, 114 in terapia intensiva e 16.566 quelli in isolamento domiciliare.