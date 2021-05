Covid Puglia, oggi 71 contagi e 11 morti: bollettino 24 maggio

Sono 71 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 11 morti. I dati evidenziano un calo notevole di nuovi casi positivi a fronte di una quota di test in diminuzione rispetto a ieri ma ai livelli soliti nelle giornate del lunedì. In flessione anche i decessi. Notevole l’aumento dei guariti e pertanto decresce in modo consistente anche il numero degli attuali positivi. In calo i ricoverati.

Su 4.120 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 71 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce. Due casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 274 su 6.377 test. Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 20. In tutto sono morte in Puglia 6.400 persone.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test. Sono 210.660 i pazienti guariti mentre ieri erano 209.640 (+1.020). I casi attualmente positivi sono 31.769 mentre ieri 32.729 (-960). I pazienti ricoverati sono 903 mentre ieri erano 933 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 248.829, così suddivisi: 94.120 nella provincia di Bari; 24.955 nella provincia di Bat; 19.061 nella provincia di Brindisi; 44.543 nella provincia di Foggia; 26.159 nella provincia di Lecce; 38.816 nella provincia di Taranto; 791 attribuiti a residenti fuori regione; 384 provincia di residenza non nota.