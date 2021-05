Covid Puglia, oggi 684 contagi e 24 morti: bollettino 11 maggio

Sono 684 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Registrati inoltre altri 24 morti. Aumentano quindi i nuovi casi positivi al Covid 19 nella Regione, ma risale molto di più il numero dei test effettuati rispetto a ieri. I decessi sono sostanzialmente stabili. Continua a crescere in modo costante la curva dei guariti e per questo calano in modo consistente sia gli attuali positivi che i ricoverati. Alimenta un cauto ottimismo il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Più in dettaglio, su 11.692 test per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 684 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia Bat, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i contagi erano 246 su 4.769 tamponi. Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 25. In tutto in Puglia hanno perso la vita 6.152 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test. Sono 194.784 i pazienti guariti mentre ieri erano 193.345 (+1.439). Sono 42.682 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 43.461 (-779).

I ricoverati sono 1.542 mentre ieri erano 1.607 (-65). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 243.618, così suddivisi: 92.755 nella provincia di Bari; 24.212 nella provincia di Bat; 18.459 nella provincia di Brindisi; 43.797 nella provincia di Foggia; 25.065 nella provincia di Lecce; 38.177 nella provincia di Taranto;776 attribuiti a residenti fuori regione; 377 provincia di residenza non nota.