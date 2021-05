Covid Puglia, oggi 269 contagi e 7 morti: bollettino 29 maggio

Sono 269 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Un lieve incremento del numero dei casi positivi al Covid si registra oggi in Puglia a fronte di una diminuzione dei test. In leggero calo sono i decessi. In aumento i guariti, non ai livelli alti dei giorni scorsi, ma calano gli attuali positivi e in modo più accentuato i ricoverati che vanno sotto i 700 complessivi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.686 tamponi. I guariti e dimessi da ieri sono stati 669. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 6.492 persone. I pazienti ricoverati sono 671. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bari, Taranto e Foggia.