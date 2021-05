Covid Puglia, 870 contagi e 20 morti: bollettino 7 maggio

Sono 870 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 7 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 20 morti. I nuovi casi sono in lievissimo calo a fronte di una diminuzione contestuale dei test. In calo anche il numero dei decessi mentre è ancora alta la cifra dei nuovi guariti e pertanto si registra una flessione notevole degli attuali positivi. Il numero dei ricoverati diminuisce ancora.

I pazienti ricoverati sono 1.685 mentre ieri erano 1.714 (-29). Su 11.686 tamponi, sono stati rilevati 870 casi positivi. Oggi si segnalano 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Ieri erano 27. In tutto hanno perso la vita 6.057 persone.