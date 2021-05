Covid Piemonte, oggi 719 contagi e 7 morti: bollettino 8 maggio

Sono 719 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 26.236 tamponi, di cui 17.760 antigenici con una percentuale di positività del 2,7%. Da ieri ci sono stati 971 guariti nella Regione.



I ricoverati in terapia intensiva sono 166, quattro in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 1726, 38 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.711.