Covid Piemonte, oggi 393 contagi e 14 morti: bollettino 21 maggio

Sono 393 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 21 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 14 morti. I guariti o dimessi sono stati 860 nelle ultime 24 ore. Sono stati 22.933 i tamponi eseguiti di cui 14.906 antigenici con una percentuale di positività all’1,7%. Il totale dei casi positivi diventa, quindi, 361.816, di cui 29.189 Alessandria, 17.291 Asti, 11.330 Biella, 52.170 Cuneo, 27.780 Novara, 193.750 Torino, 13.489 Vercelli, 12.821 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.483 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.513 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 106, 15 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 938, 63 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.512. Da inizio pandemia a oggi sono stati 11.573 i decessi.