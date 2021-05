Covid Piemonte, oggi 274 contagi: bollettino 25 maggio

Sono 274 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 25 maggio. Si registrano altri 13 morti, che portano a 11.600 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 24.752 tamponi, il tasso di positività è pari a 1,1%.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 362.867, di cui 29.277 Alessandria, 17.316 Asti, 11.372 Biella, 52.320 Cuneo, 27.870 Novara, 194.328 Torino, 13.527 Vercelli, 12.856 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.487 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.514 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 94 (-7 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 808 ( -24). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.299. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.856.966 (+24.752). I pazienti guariti sono complessivamente 344.066 (+ 722).