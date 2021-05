Covid, Oms: “Vaccini funzionano contro varianti”

I vaccini approvati finora funzionano contro le varianti del coronavirus. A dirlo Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, durante la conferenza stampa: “Tutte le varianti del virus Covid-19 emerse finora rispondono ai vaccini approvati e oggi disponibili”, ha sottolineato.

“La nuova variante (B.1.617) identificata per la prima volta in India, è stata ora identificata in almeno 26 Paesi su 53 della Regione europea dell’Oms: dall’Austria alla Grecia da Israele al Kirghizistan”, ha poi sspiegato Kluge.



“La scorsa settimana l’incidenza dei casi è rimasta elevata in otto paesi della regione, con oltre 150 nuovi casi ogni 100mia abitanti. La pandemia non è ancora finita”, ha detto ancora. “In diversi paesi ci sono ancora sacche di trasmissione in crescita che potrebbero evolversi rapidamente in pericolose recrudescenze”, ha avvertito Kluge, che ha però aggiunto: “I casi Covid e i decessi stanno diminuendo. I contagi settimanali in Europa sono scesi da un plateau di 1,7 milioni, a metà aprile, a quasi 685 mila nuovi casi la scorsa settimana. Si tratta di una diminuzione del 60% in un mese”.

Per Kluge, “siamo ancora di fronte ad una continua minaccia e a nuove incertezze, per questo dobbiamo continuare a essere cauti e ripensare o evitare i viaggi internazionali. I vaccini possono essere la luce alla fine del tunnel, ma non possiamo essere accecati da quella luce”, ha rimarcato Kluge.