Covid oggi Lombardia, 458 contagi e 5 morti. A Milano 157 nuovi casi

Sono stati 458 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento a 5 morti. La percentuale di positività è all’1,6%. Nelle ultime 24 ore i guariti o dimessi sono stati 765. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 157, seguita da Brescia 62, Bergamo a 50, Pavia a 37, Monza e Brianza a 32 e Varese a 24. In terapia intensiva occupati 246 posti letto, tre in più, si svuotano altri reparti. In Lombardia, a fronte di sette nuovi ingressi in terapia intensiva, i posti letto occupati sono 246, tre in più di ieri. Negli altri reparti, i pazienti Covid sono 1.076, 298 in meno.