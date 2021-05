Covid Lombardia, oggi 1.759 contagi e 25 morti: bollettino 7 maggio

Sono 1.759 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 51.195 tamponi nella Regione con una percentuale di positività al 3,4%. I guariti e i dimessi sono stati 2.680 da ieri. Scende sotto 3mila la quota di pazienti Covid ricoverati: sono 2.968, 104 in meno di ieri. Anche nelle terapie intensive si scende a 491 ricoverati, 22 in meno di ieri. Da inizio pandemia ci sono stati 33.106 decessi in Lombardia.

Milano e la sua provincia contano 582 nuovi casi di Covid19, in città sono 199. A Brescia ci sono 224 nuovi casi, a Bergamo 130. I contagi a Como sono 136, a Monza 160 e a Varese 176. Sotto i cento a Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e a Sondrio.