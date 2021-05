Covid Lombardia, oggi 1.584 contagi e 43 morti: bollettino 8 maggio

Sono 1.584 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 43 morti. Da inizio pandemia sono state 33.149 le vittime nella Regione. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, che sono 490, uno in meno rispetto a ieri. Il totale dei pazienti ricoverato è 3.340. I tamponi analizzati sono stati 52.497, il tasso di positività si attesta al 3,01%.

Nel dettaglio i casi registrati nelle varie province. A Milano 424, Brescia e Varese 169 casi ciascuna, Monza e Brianza 164, Como 115, Bergamo 157, Pavia 90, Mantova 85, Cremona 49, Lecco 44, Lodi 56 e Sondrio 29.