Covid Lombardia, oggi 1.198 contagi: news e dati 12 maggio

Sono 1.198 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 12 maggio. Si registrano altri 36 morti, che portano a 33.271 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 50.658 tamponi, l’indice di positività è al 2,3%. I pazienti in terapia intensiva sono 448 (-6 da ieri), con 17 ingressi del giorno. I ricoverati in area non critica sono 2.441 (-115). Sale a 820.983 il totale dei casi in Lombardia, mentre sono 747.841 i dimessi/guariti.

Questi i nuovi casi per provincia: I nuovi casi per provincia: Milano: 362 di cui 141 a Milano città; Bergamo: 82; Brescia: 136; Como: 85; Cremona: 42; Lecco: 33; Lodi: 8; Mantova: 73; Monza e Brianza: 96; Pavia: 63; Sondrio: 25; Varese: 163.