Covid Italia, oggi 7.567 contagi e 182 morti: bollettino 14 maggio

Sono 7.567 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 182 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 298-186 tamponi, l’indice di positività è al 2,5%. Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.860 persone (-33 da ieri), con 99 nuovi ingressi giornalieri. Sono 13.050 i ricoveri ordinari (-558 da ieri), 3.683.189 i guariti in totale (+13.782) e 339.606 gli attualmente positivi (-6.402).

EMILIA-ROMAGNA – Sono 551 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 14 maggio. Registrati inoltre altri 11 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 378.607 casi di positività nella Regione, 551 in più rispetto a ieri, su un totale di 39.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di tamponi ne comprende anche 12.915 effettuati nei primi tre giorni della settimana, che per un problema tecnico non sono stati registrati dal sistema. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%.

LAZIO – Sono 706 i nuovi contagi da coronavirus oggi nel Lazio. Si registrano altri 10 decessi. “Oggi nel Lazio, su quasi 16mila tamponi molecolari (+1.238) e oltre 16mila antigenici, per un totale di oltre 32mila test, si registrano 706 nuovi casi positivi (+52), 10 decessi (-11), 1.100 guariti, 1.599 ricoverati (+10) e 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 387”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19.

PUGLIA – Sono 591 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 23 decessi. Nel dettaglio, su 9.827 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati i seguenti casi positivi: 131 in provincia di Bari, 79 in provincia di Brindisi, 109 nella provincia Bat, 49 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 86 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 554 su 9.160 test.

ABRUZZO – Sono 144 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 maggio in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Sono complessivamente 73.030 i casi positivi al Covid registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi hanno un’età compresa tra i 9 mesi e gli 87 anni. Come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità il totale dei decessi sale a 2.452 : nelle ultime 24 ore sono morti un 85enne della provincia di Teramo e una 87enne della provincia dell’Aquila.

BASILICATA – Sono 116 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo la tabella del bollettino di oggi, 14 maggio. Registrato inoltre un morto. I nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (113 residenti) sono emersi su un totale di 1.384 tamponi molecolari, rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. La persona deceduta risiedeva a Bernalda. I lucani guariti o negativizzati sono 132. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.142 (-20), di cui 5.017 in isolamento domiciliare. Sono 19.148 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 541 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 125 (-6). Il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva scende a 9 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 340.939 tamponi molecolari, di cui 312.911 sono risultati negativi, e sono state testate 196.305 persone.

VENETO – Sono 453 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 14 maggio. Registrati inoltre altri 5 morti. Ad annunciare i dati della Regione in conferenza stampa è il governatore Luca Zaia.

“Nelle ultime 24 ore, in Veneto, si sono registrati 453 nuovi casi, sono 5 i decessi”, ha spiegato Zaia nel corso del consueto punto stampa sul Covid. “Considerando i 29.189 tamponi effettuati – ha sottolineato -, si tratta di un’incidenza alla positività pari al 1,55%”. I veneti positivi attualmente in isolamento sono 16.735. A oggi abbiamo un Rt di 0,88 e una incidenza di 67,5 casi ogni 100mila abitanti”.

MARCHE – Sono 252 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 14 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. In base alla tabella del Servizio Sanità, risulta che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4462 tamponi: 2519 nel percorso nuove diagnosi (di cui 667 nello screening con percorso Antigenico) e 1943 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 252 (53 in provincia di Macerata, 29 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 30 in provincia di Fermo, 62 in provincia di Ascoli Piceno e 13 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (44 casi rilevati), contatti in setting domestico (56 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (79 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 50 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 667 test e sono stati riscontrati 13 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 2%.

TOSCANA – Sono 529 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati inoltre 17 morti. I nuovi casi di positività al Covid (511 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico) portano il numero totale a 235.772 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 214.299 (90,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 11.444 tamponi molecolari e 11.849 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 7.915 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.974, -3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.117 (48 in meno rispetto a ieri), di cui 182 in terapia intensiva (5 in meno). E si registrano 17 nuovi decessi: 6 uomini e 11 donne con un’età media di 78,3 anni, secondo i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 36 i nuovi contagi da coronavrus rilevati oggi, 14 maggio, in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati eseguiti 4.016 tamponi molecolari e 2.142 i test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 5, a cui se ne aggiungono 3 pregressi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 17, così come calano anche quelli in altri reparti che risultano essere 89. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.