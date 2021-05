Covid Italia, oggi 5.080 contagi e 198 morti: bollettino 10 maggio

Sono 5.080 nuovi contagi da coronavirus regione per regione in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 10 maggio. Registrati inoltre altri 198 morti. Il totale delle vittime nel Paese sale così a 123.031 da inizio pandemia. Secondo i dati, sono 130mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l’indice di positività è del 3.9%. 2.158 i ricoverati in terapia intensiva (-34 da ieri), 80 i nuovi ingressi Covid: 15.427 ricoveri ordinari (+20 da ieri). 3.619.586 i guariti in totale (+15.063), 373.670 gli attualmente positivi (-10.184). Questi i casi regione per regione:

LOMBARDIA – In Lombardia ci sono 583 nuovi positivi al Covid e 23 vittime da ieri. I tamponi processati, 16.223, portano al 3,5% il tasso di positività, che va meglio della media nazionale (3,9%). I guariti e i dimessi sono 4.583 e portano a 41.701 gli attualmente positivi nella Regione. Scendono ancora i ricoverati: i pazienti Covid in terapia intensiva sono 479, 13 in meno rispetto a ieri, a fronte di 3 nuovi ingressi; negli altri reparti sono 2.668 (-58).

LAZIO – “Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.185) e oltre 4 mila antigenici, per un totale di oltre 15 mila test, si registrano 680 casi positivi (-108), 17 i decessi (+7) e 1.463 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 300”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

SICILIA – Sono 589 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia su un totale di 19.530 tamponi processati. Nell’isola sono 498 i pazienti dimessi o guariti e 6 i morti. In totale sono 22.230 i positivi – 85 in più rispetto a ieri – e di questi 988 sono ricoverati in regime ordinario, 131 in terapia intensiva e 21.111 in isolamento domiciliare.



CALABRIA – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 744.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 806.898 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.118 (+168 rispetto a ieri), quelle negative 681.510. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -3 terapie intensive, +456 guariti/dimessi e 9 morti.

VALLE D’AOSTA – Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. 53 le persone sottoposte a tampone. Il numero complessivo dei morti dall’inizio della pandemia è di 463. Sulla base dei dati dell’Usl, i contagiati attuali sono 568, 24 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 36, di cui nove in terapia intensiva. I guariti sono 42.

EMILIA ROMAGNA – Sono 471 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 9 decessi. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia, in Emilia Romagna si sono registrati 376.486 casi di positività, 471 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.029 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,3%: un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.434 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 332.088. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 31.379 (-1.972 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 29.835 (-1.994), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 187 (invariati rispetto a ieri), 1.357 quelli negli altri reparti Covid (+22).

PUGLIA – Sono 247 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 10 maggio in Puglia. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 25 decessi. Sono dunque in diminuzione i contagi nella regione come è in calo anche il numero dei test. Aumentano ancora a ritmo costante il numero dei guariti e pertanto flettono gli attuali positivi e i ricoverati. Stabili i decessi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 4.769 tamponi: 32 in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Bat, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri, secondo quanto reso noto dal bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento promozione della salute, i nuovi casi erano 646 su 8.631 test.

ABRUZZO – Sono 54 (tra i 9 mesi e i 73 anni) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi 10 maggio in Abruzzo. Secondo il bollettino quotidiano c’è anche un nuovo decesso. Sono complessivamente 72.570 i contagi registrati nella regione dall’inizio dell’emergenza. Dei nuovi casi, i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 1 in provincia dell’Aquila e 9 in provincia di Chieti.

VENETO – Sono 247 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 10 maggio, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 2 morti, che portano a 11.425 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 9.866 tamponi, l’indice di positività è al 2,50%. I casi totali salgono a 417.727, mentre attualmente i positivi sono 19.036. In ospedale sono ricoverati 1.171 malati covid (-3 rispetto a ieri): di questi, 1.018 (-3) sono in area non critica e 153 (invariato) in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, Zaia ha reso noto che nelle ultime 24 ore sono state somministrate 34.500 dosi.

TOSCANA – Sono 481 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 10 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,58% (11,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social.

MARCHE – Sono 57 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 10 maggio, secondo i dati del bollettino della regione, che rimane in zona gialla. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1140 tamponi: 535 nel percorso nuove diagnosi (di cui 180 nello screening con percorso Antigenico) e 605 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,7%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 57 (12 in provincia di Macerata, 34 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (19 casi rilevati), contatti in setting domestico (11 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (13 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 8 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 180 test e sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 5%.

BASILICATA – Sono 25 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 10 maggio. Da ieri si registrano altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 422 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 78. Aggiornando i dati complessivi, gli attualmente positivi sono 5.716 (-58), di cui 5.575 in isolamento domiciliare. Sono 18.180 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 531 i decessi.

Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 141 (-5): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 9 in medicina interna Covid, 6 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 30 nel reparto di malattie infettive, 17 in pneumologia, 5 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 10 (-1).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 335.430 tamponi molecolari, di cui 307.813 sono risultati negativi, e sono state testate 193.861 persone.

CAMPANIA – Sono 943 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 54 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 9.690 tamponi molecolari. I guariti o dimessi sono 1.896 da ieri per un totale di 314.033 nella Regione da inizio emergenza. In Campania sono 113 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.365 quelli nei reparti di degenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 38 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.435 tamponi molecolari e 374 i test rapidi antigenici. I ricoveri nelle terapie intensive sono stati 22, mentre si riducono quelli negli altri reparti che risultano essere 147. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 3.744 decessi.

SARDEGNA – Sono 31 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 10 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.473 i test in più eseguiti. Negli ospedali sono 288 i pazienti ricoverati, 7 in meno, 41 quelli in terapia intensiva, uno in più.

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.146 e i guariti in più 214. Dei 55.682 casi positivi complessivamente accertati, 14.574 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.424 (+2) nel Sud Sardegna, 5.013 (+3) a Oristano, 10.744 (+4) a Nuoro, 16.927 (+3) a Sassari.