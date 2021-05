Covid Italia, oggi 4.717 contagi e 125 morti: bollettino 22 maggio

Sono 4.717 i contagi da Coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 22 maggio. I morti sono stati 125 da ieri secondo la tabella della Protezione Civile. Calano gli ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, sono stati 64 in calo di 39 unità. I ricoverati con sintomi sono 437 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti Covid scende a 9.488. Sono 286.603 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari all’1,6%.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Covid 4.188.190 persone in Italia, mentre ne sono morte 125.153. I dimessi o guariti sono stati 12.633 nelle ultime 24 ore.

LOMBARDIA – Sono 828 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. I dimessi o guariti sono stati 1.620 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 226, Varese a 108, Brescia e Bergamo, entrambe con 77 nuovi contagi.

EMILIA ROMAGNA – Sono 340 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 11 morti. Sono stati 25.228 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,3%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.921 tamponi molecolari, per un totale di 4.686.869. A questi si aggiungono anche 12.307 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.198 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 349.298. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.140. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 126, uno in meno rispetto a ieri, 791 quelli negli altri reparti Covid, 60 in meno rispetto a ieri.

LIGURIA – Sono 60 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I dimessi o guariti sono stati 172 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 26, La Spezia a 19, Imperia a 7 e Savona a 4.

PIEMONTE – Sono 400 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 maggio in Piemonte, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 4 morti. Come comunicato dall’Unità di Crisi della Regione i 400 nuovi casi di persone risultate positive al Covid (di cui 29 dopo test antigenico), sono pari all’1,6% di 25.284 tamponi eseguiti, di cui 18.082 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 105 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 893 (-45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 7211. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.809.789 (+25.284 rispetto a ieri), di cui 1.603.658 risultati negativi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 34 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nessun decesso registrato. 3.908 i tamponi molecolari effettuati, con una percentuale di positività dello 0,87%. Sono inoltre 2.292 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,22%). Scendono i ricoveri nelle terapie intensive (10), così come quelli in altri reparti (50). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

PUGLIA – Sono 399 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 8.977 i tamponi fatti. Da inizio pandemia hanno perso la vita 6.369 persone nella Regione. I guariti o dimessi sono stati 743 da ieri. I ricoverati sono 963, mentre ieri erano 991.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 248.484 così suddivisi: 94.038 nella provincia di Bari; 24.898 nella provincia di Bat; 19.023 nella provincia di Brindisi; 44.465 nella provincia di Foggia; 26.080 nella provincia di Lecce; 38.806 nella provincia di Taranto;792 attribuiti a residenti fuori regione e 382 provincia di residenza non nota.

VALLE D’AOSTA – Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus nella Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 22 maggio, mentre non c’è stata nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Da inizio epidemia i morti sono stati 11.484. I ricoverati in ospedale sono 18, nessun paziente in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 297 persone. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 38 guariti. Da inizio emergenza i decessi sono stati 471 nella Regione.

LAZIO – Sono 494 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 13mila tamponi molecolari e quasi 25mila antigenici nella Regione. In leggero calo i ricoveri, sono stati 1.283, in flessione di 40 unità rispetto al giorno precedente. “I guariti 1.080, le terapie intensive sono 195 (-10)” dice l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 244. Calano i ricoveri, le terapie intensive e i decessi, aumentano lievemente i casi rispetto a ieri”.

BASILICATA – Sono 67 in nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nessun nuovo decesso registrato. 1.058 il totale dei tamponi molecolari, e non si registrano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 121. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.396 (-54), di cui 4.307 in isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

TOSCANA – Sono 358 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 22 maggio, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,8% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani in un post su Facebook nel quale fa anche il punto sulla campagna vaccinale in Toscana: “Vaccini attualmente somministrati: 1.834.363”, fa sapere il presidente della regione.

MARCHE – Sono 125 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 22 maggio. Secondo quanto reso noto dalla regione, da ieri sono stati processati 3422 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 36 in provincia di Macerata, 18 in provincia di Ancona, 39 in provincia di Pesaro-Urbino, 11 in provincia di Fermo, 16 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione.

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (29 casi rilevati), contatti in setting domestico (33 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (36 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (10 casi rilevati), screening percorso sanitario (2 casi rilevati). Per altri 9 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso screening antigenico sono stati effettuati 463 test e sono stati riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

SARDEGNA – Sono 35 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 22 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.553 test. I pazienti ricoverati sono 184, due in meno rispetto a ieri, 32 in terapia intensiva, in calo di tre. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.268 e i guariti in più 90. Tra le zone con il maggior numero di nuovi casi Sassari con 11 nuovi contagi e Cagliari con 10.