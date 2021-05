Covid Italia, oggi 2.490 contagi e 110 morti: bollettino 24 maggio

Sono 2.490 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 24 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 110 morti.

Sono invece 107.481 i tamponi effettuati, con un indice positività a 2,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.382, 28 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.950 i ricoverati con sintomi (-211 da ieri) mentre 3.792.898 sono i guariti, 7.032 in più da ieri. Ecco i dati regione per regione.

LOMBARDIA – Sono 249 contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri registrati altri 7 morti, che portano il totale a 33.478 dall’inizio dell’epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 35.640 (+19), mentre i dimessi/guariti sono 762.218 (+223).

CALABRIA – Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 maggio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri due decessi. Nel dettaglio, in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 779.943 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 848.599 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 65.951 (+70 rispetto a ieri), quelle negative 713.992. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +1 terapie intensive, +381 guariti/dimessi e 2 morti.

CAMPANIA – Sono 401 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regioni. Segnalati altri 28 morti. I tamponi molecolari analizzati sono 5.949. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono stati inseriti i 28 nuovi decessi, 22 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dall’inizio della pandemia sono 7.102 le persone morte in Campania. I nuovi guariti sono 1.141; il totale dei guariti è 337.994. In Campania sono 83 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 916 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VALLE D’AOSTA – Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 maggio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Non si registrano decessi. I casi da inizio pandemia salgono a 11.504, mentre i positivi attuali sono 285, 10 in meno di ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale e 270 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 10.748, +15 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 127.013, + 113, di cui 31.424 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio emergenza sono 471.

LAZIO – Sono 292 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 24 maggio, nel Lazio, su quasi 10mila tamponi (-775) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 14mila test. I decessi sono 11 (+2), i ricoverati sono 1219 (-36). I guariti 1263, le terapie intensive sono 194. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. Lo riferisce il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

“Il numero dei casi è il più basso dallo scorso ottobre. Continua frenata del trend di incidenza. Roma ha 177 casi positivi, tra i numeri più bassi degli ultimi otto mesi. Questo è senza dubbio l’effetto della campagna vaccinale. Ora avanti tutta recuperando anche quelle incertezze sulla vaccinazione in alcune fasce di età”, sottolinea in una nota l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ricordando che sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid J&J in farmacia, mentre da domani, martedì 25 maggio, alle ore 24 parte la prenotazione per fascia di eta’ 43/40 anni (1978/1981).

ABRUZZO – Sono 15 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato 1 morto. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.9 per cento. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità. I nuovi positivi hanno tra 5 e 86 anni e quelli con età inferiore ai 19 anni sono due, residenti in provincia di Chieti. C’è un nuovo decesso, un uomo della provincia di Teramo, e il bilancio dei morti e sale a 2.469.

Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5.908 (-59 rispetto a ieri) : 183 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 17 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5.708 (-68 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono stati finora 65.327 (+73 rispetto a ieri).

VENETO – Sono 150 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione illustrato dal governatore Luca Zaia. Nelle ultime 24 ore, registrati altri 2 morti. Da ieri, eseguiti 10.429 tamponi, il tasso di positività è all’1,44%. I ricoverati in totale sono 845 (-12): in area non critica ci sono 749 persone (-12), mentre i pazienti covid in terapia intensiva sono 96.

PUGLIA – Sono 71 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 11 morti. I dati evidenziano un calo notevole di nuovi casi positivi a fronte di una quota di test in diminuzione rispetto a ieri ma ai livelli soliti nelle giornate del lunedì. In flessione anche i decessi. Notevole l’aumento dei guariti e pertanto decresce in modo consistente anche il numero degli attuali positivi. In calo i ricoverati. Su 4.120 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 71 casi positivi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce. Due casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi casi erano 274 su 6.377 test.

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 20. In tutto sono morte in Puglia 6.400 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test. Sono 210.660 i pazienti guariti mentre ieri erano 209.640 (+1.020). I casi attualmente positivi sono 31.769 mentre ieri 32.729 (-960). I pazienti ricoverati sono 903 mentre ieri erano 933 (-30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 248.829, così suddivisi: 94.120 nella provincia di Bari; 24.955 nella provincia di Bat; 19.061 nella provincia di Brindisi; 44.543 nella provincia di Foggia; 26.159 nella provincia di Lecce; 38.816 nella provincia di Taranto;791 attribuiti a residenti fuori regione; 384 provincia di residenza non nota.

TOSCANA – Sono 245 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 245 su 8.558 test di cui 6.851 tamponi molecolari e 1.707 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,86% (7,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 1.886.819.

Da ieri, registrati altri 14 morti. Complessivamente, 10.208 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (331 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%). Sono 25.279 (48 in più rispetto a ieri, più 0,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 11.080, Nord Ovest 7.756, Sud Est 6.443). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 741 (19 in meno rispetto a ieri, meno 2,5%), 133 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%).

MARCHE – Sono 58 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 24 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1131 tamponi: 453 nel percorso nuove diagnosi (di cui 11 nello screening con percorso Antigenico) e 678 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,8%).

BASILICATA – In Basilicata sono 42 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 1.049 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino riferito agli ultimi due giorni. I lucani guariti o negativizzati sono 171. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 4.270 (-126), di cui 4.186 in isolamento domiciliare. Sono 20.603 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 84 (-5): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di malattie infettive, 22 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 15 nel reparto di malattie infettive, 9 in pneumologia, 3 in terapia intensiva. In lieve aumento il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (+1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 350.904 tamponi molecolari, di cui 322.267 sono risultati negativi, e sono state testate 200.440 persone.

SARDEGNA – Sono 20 i nuovi contagi da Covid e due i decessi registrati oggi, 24 maggio, in Sardegna su 6.251 test eseguiti. Lo riferisce il bollettino della Regione. In ospedale restano ricoverati 184 pazienti (+2), 29 (-4) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.110 e i guariti in più sono 119. Dei 56.449 casi positivi complessivamente accertati, 14.763 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.139 (+2) a Oristano, 10.818 (+2) a Nuoro, 17.111 (+3) a Sassari.

EMILIA ROMAGNA – Sono 315 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 24 maggio. Si registrano altri 7 morti. Da ieri sono stati processati 10.208 tamponi, il tasso di positività è del 3,1%.La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 62 nuovi casi, seguita da Parma (58) e Bologna (57). Poi Reggio Emilia (31) e Rimini (29); quindi Ferrara e Ravenna (entrambe con 17 nuovi casi), Cesena (16), Piacenza (12). Infine, Forlì (9) e il circondario Imolese (7).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.894 tamponi molecolari, per un totale di 4.701.390. A questi si aggiungono anche 3.314 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 868 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 350.713. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 18.521 (-560 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 17.635 (-558), il 95,2% del totale dei casi attivi.

SICILIA – Sono complessivamente 378 su 11.198 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 13.016. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 8 (5.747 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 282. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 601, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 124 a Palermo, 142 a Catania, 33 a Messina, 18 a Ragusa, 2 a Trapani, 40 a Siracusa, 16 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 2 a Enna.