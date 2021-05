Covid India, oltre 4mila morti e 360mila contagi in 24 ore

In India sono stati registrati nelle ultime 24 ore 362.727 nuovi casi di coronavirus, con 4.120 decessi. Il totale delle vittime accertate dall’inizio della pandemia è attualmente di 258.317 morti. Il numero totale dei casi accertati nel Paese è salito a 23,7 milioni. Rimane alta la preoccupazione degli esperti per la trasmissibilità della variante che si sta diffondendo in India e nel resto del mondo.