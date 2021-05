Covid India, oltre 200mila nuovi contagi per secondo giorno consecutivo

Il governo indiano ha riferito oggi di 211.298 nuovi casi di contagio da Coronavirus e 3847 decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, con un totale di 27.369.093 di casi di positività e 315.235 decessi da inizio pandemia.

Si tratta del secondo giorno consecutivo in cui il numero di casi supera i 200mila dopo che martedì erano risultati al di sotto di questa soglia per la prima volta dopo un mese. Un periodo che ha fatto registrare, per tre settimane consecutive, più di 300mila contagi quotidiani, e perfino – per quattro giorni – più di 400mila.

I casi attivi nel paese sono attualmente 2.419.907, 75.684 in meno rispetto al giorno prima, il totale dei pazienti guariti è di 24.633.951, di questi 283.135 nel corso delle ultime 24 ore.