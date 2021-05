Covid India, nuovo record di morti: 3.689 in un giorno

Sono almeno 3.689 i morti per Covid-19 in India, il numero più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Ad oggi le vittime complessive sono almeno 215.542, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute del Paese.

Le autorità hanno segnalato altri 392.488 nuovi casi di coronavirus, l’undicesimo giorno consecutivo di oltre 300.000 casi, dopo che ieri la cifra ha superato i 400.000 per la prima volta. Il totale dei casi registrati sale così a 19.557.457.

Intanto Taiwan ha iniziato la spedizione di forniture mediche. “Sono in arrivo altri aiuti per i nostri amici in India”, ha twittato il ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu. Il primo lotto di forniture mediche, che include anche 500 bombole di ossigeno, è stato spedito dalla compagnia aerea taiwanese China Airlines, ha spiegato in una nota il ministero degli Esteri di Taiwan che inoltre ha affermato di aver evacuato cittadini taiwanesi che vivono in India, che è nel mezzo di una seconda ondata di pandemia. L’ondata dei contagi ha travolto i sistemi sanitari.