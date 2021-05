Covid India e Brasile, Oms: “Ciò che sta succedendo può accadere altrove”

Nel mondo “sono stati segnalati più casi di Covid-19 nelle ultime 2 settimane che nei primi 6 mesi della pandemia”. A farlo presente è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto punto stampa sulla situazione di Sars-CoV-2, evidenziando l’importanza di non abbassare la guardia nella lotta contro il virus. Nell’ultima settimana “più della metà dei nuovi casi” è stata registrata in “India e Brasile”, Paesi entrambi drammaticamente travolti attualmente da ondate di Covid molto intense.

Ma “ci sono molti altri Paesi in tutto il mondo che devono affrontare una situazione molto fragile”, e “quello che sta succedendo in India e Brasile potrebbe accadere anche altrove, a meno che non prendiamo tutti le precauzioni di salute pubblica che l’Oms chiede dall’inizio della pandemia. I vaccini fanno parte della risposta, ma non sono l’unica risposta” è il monito lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

“Chiediamo a tutti di continuare a seguire i consigli di sicurezza – ha ribadito il Dg dell’agenzia Onu per la salute – Mantenere la distanza fisica, evitare folla e assembramenti, indossare una mascherina che copra adeguatamente naso e bocca, tenere le finestre aperte, coprirsi il viso in caso di tosse e starnuti, lavare spesso le mani”.