Covid Germania, superata la soglia degli 84mila morti da inizio pandemia

Sono 21.953 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Germania e 250 i decessi per Covid-19. A riportarlo sono le autorità sanitarie del paese dove si è superata la soglia degli 84mila morti (84.126) da inizio pandemia. Il totale dei casi positivi al Coronavirus emersi in Germania sale così a 3.473.503.