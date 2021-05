Covid Germania, 9.160 casi e 84 morti

In Germania sono stati registrati 9.160 nuovi casi e 84 morti legati al Covid nelle ultime 24 ore. Secondo l’Istituto Robert Koch, che monitora l’andamento della pandemia nel Paese, i nuovi dati portano il numero complessivo dei contagi ad oltre 3,4 milioni ed i morti a 83.276.

Intanto Gerald Gass, presidente della Società tedesca degli ospedali (Dkg), in un’intervista alla ‘Bild’ ha affermato che i numeri stabili delle infezioni alimentano la speranza di un allentamento della pressione sulle unità di terapia intensiva. “La maggior parte degli ospedali in Germania sta registrando un primo, lieve miglioramento”, ha detto Gass, secondo cui i numeri delle ultime due settimane “ci danno fiducia” sul fatto che non ci sarà “un aumento esponenziale dei pazienti che necessitano di cure intensive”. Secondo la ‘Bild’, sono 5.019 i pazienti con il Covid-19 attualmente ricoverati in terapia intensiva in Germania.