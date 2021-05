Covid Germania, 2.626 contagi e 270 morti in 24 ore

Sono 2.626 i nuovi contagi da coronavirus confermati in Germania nelle ultime 24 ore e 270 le persone morte dopo aver contratto l’infezione. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), l’istituto incaricato dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in Germania. Salgono così a 3.656.177 i casi confermati e a 87.726 i decessi per Covid-19 nel Paese.