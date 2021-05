Covid Francia, oggi 19mila contagi e 251 morti: bollettino 7 maggio

Sono salite a 106.101 le vittime del Coronavirus in Francia. A renderlo noto è stato il ministero della Salute francese, precisando che l’ultimo bollettino riporta 251 morti per Covid nelle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio sono stati 19.124 per un totale di 5.747.214 positivi da inizio pandemia.

Sul piano della campagna di vaccinazioni, oggi si è registrato un nuovo record di somministrazioni con 617.822 pazienti immunizzati. In tutto, 17,6 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre a ricevere entrambe le dosi sono stati 7,6 milioni di cittadini.