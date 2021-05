Covid Campania, oggi 1.415 contagi e 35 morti: bollettino 8 maggio

Sono 1.415 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 35 morti: 17 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 22.197 i tamponi molecolari effettuati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 6,37%. Dei 1.415 nuovi positivi, 440 sono sintomatici o paucisintomatici.

Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 6.626. Sono 1.889 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 310.521. In Campania sono 122 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, 1.382 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.