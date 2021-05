Sono 450 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 7 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. I guariti o dimessi sono stati 262 da ieri. In leggera flessione l’occupazione delle terapie intensive, due in meno. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Cosenza a 187, Reggio Calabria a 98, Catanzaro a 87, Crotone a 60 e Vibo Valentia a 18.