Covid, Burioni: “No vax rischio per immunità di gregge”

I no vax potrebbero impedire il raggiungimento dell’immunità di gregge da coronavirus in Italia. A dirlo è il virologo Roberto Burioni, che lancia un invito via Twitter.

“Al momento” le persone che rifiutano il vaccino anti-Covid “non costituiscono un problema: dobbiamo vaccinare tutti gli entusiasti. Ma gli antivaccinisti – scrive il docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano – potrebbero impedirci di raggiungere l’immunità di gregge obbligandoci a convivere con il virus”, quindi “a un certo punto la politica dovrà occuparsi di loro e della salute pubblica”.