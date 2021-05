Covid Basilicata, oggi 48 contagi e 3 morti: bollettino 29 maggio

Sono 48 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 29 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Le persone decedute risiedevano a Grassano, Palazzo San Gervasio e Potenza. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.056 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 260. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.748 (-218). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 63 (-9) di cui 3 in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.611 vaccinazioni. In tutto sono 205.116 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,1 per cento) e 112.389 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (20,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 317.505. I residenti in Basilicata sono 553.254.