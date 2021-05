Covid, Australia: multa o prigione per chi torna da India

Gli australiani che tornano dall’India, travolta da centinaia di migliaia di contagi covid al giorno, rischiano la multa o il carcere. E’ il contenuto di una nuova legge che entrerà in vigore lunedì, in base alla quale agli australiani che nelle ultime due settimane sono stati in India è vietato l’ingresso nel Paese. Chiunque violerà questo provvedimento, che dovrebbe essere rivalutato il 15 maggio, rischia una multa di 66.600 dollari australiani (oltre 42mial euro) o una pena di cinque anni di carcere o entrambi, ha fatto sapere il ministro della Sanità australiano Greg Hunt. Secondo l’agenzia di stampa Aap, in India si troverebbero novemila australiani che vogliono rientrare a casa, tra cui 650 ‘vulnerabili’.