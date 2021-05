Coprifuoco, Meloni: “Inutile e allontana turisti, va abolito subito”

“Il coprifuoco è una cosa totalmente inutile e allontana i turisti. E’ una misura illegittima, in uno Stato democratico le istituzioni non possono dirti quando puoi uscire di casa. Il coprifuoco non serve a niente ai fini del contrasto della pandemia. Va abolito e va abolito oggi”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, in collegamento con ‘Mattino Cinque’, sottolineando che “il turismo da noi è un altro grandissimo malato e siccome ci viviamo di turismo, non possiamo considerarlo un’attività secondaria, sacrificabile”.

“Si muore di tante cose: di Covid, di altre malattie, di povertà, di depressione. Ci dobbiamo occupare della questione a 360 gradi”, ha la leader di Fdi.

Quanto alla campagna di vaccinazione, “lo Stato non dovrebbe dare consigli alle Regioni, avrebbe dovuto imporsi per la vaccinazione degli over 60. Questa responsabilità non è delle Regioni ma dello Stato”.

“Io presidente del Consiglio? Non lo posso dire io, lo diranno gli italiani. Certo che guardo i sondaggi, la crescita di Fdi produce in me più ansia che felicità. Più cresci, più persone credono in te e più è facile deludere. Sono contenta ovviamente perché ci sono tante persone che ripongono in noi le loro speranze”, ha affermato Meloni.