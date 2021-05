Comunali 2021, centrodestra: “Correremo uniti in tutte le città con candidati civici”

Comunali 2021, “il centrodestra correrà unito in tutte le città che andranno al voto”. E’ quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra diffusa al termine del vertice di questa sera alla Camera. “Sul tavolo – viene spiegato – ci sono molti profili, alcuni inediti che si sono fatti avanti recentemente. Proprio per questo ci sarà un altro vertice a breve, dopo alcuni approfondimenti sugli aspiranti sindaci più interessanti. È quanto emerso dal vertice di oggi che si è svolto in un clima di grande collaborazione: lo stesso non si può dire del fronte opposto, dal momento che Pd e Cinquestelle non sono stati capaci di raggiungere un accordo e si presenteranno divisi agli elettori con progetti disomogenei”. “Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia, Udc, Cambiamo, Noi con l’Italia e Rinascimento – viene assicurato nel comunicato – sono concordi nel voler mettere in campo candidature civiche, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni”.

”Michetti e Rocca sono nomi interessanti come ce ne sono altri che sono arrivati – ha detto Giorgia Meloni al termine del vertice – Sicuramente un elemento molto positivo è che il centrodestra riesca ad essere così attrattivo per persone che chiaramente hanno una spiccata autorevolezza. Sono diversi i nomi che ci sono, per cui facciamo le verifiche e procediamo a scegliere il profilo migliore”. Meloni ha spiegato di aver “trovato un clima di grande collaborazione nella riunione del centrodestra. Sono molto ottimista sul fatto che siamo in dirittura d’arrivo. Ci sono diversi nomi molto interessanti”.

”Lavoriamo per vincere e i candidati ci saranno in pochi giorni” ha poi assicurato. ”Il centrodestra – ha sottolineato la leader di Fdi – ha ribadito che vuole andare compatto e unito in tutte le città al voto a differenza di quel che accade nel campo del centrosinistra dove a Roma ci sono già in campo tre candidati e di voler convergere su candidati espressione del civismo, della società, del mondo del lavoro e imprenditoriale per allargare il proprio campo e fronte”.