Come depurare ed idratare il proprio corpo con i consigli giusti

Bere regolarmente molta acqua è un’azione importante e sana per il nostro corpo, in quanto consente di integrare i sali minerali necessari, purifica dalle tossine, migliora la vitalità delle nostre cellule.

E se il corpo sta meglio, anche la nostra mente sta meglio.

Una buona regola sarebbe quella di bere già ogni mattina, così che tutto il nostro organismo possa trarne beneficio: come noto, gli esperti raccomandano di assumere almeno 1,5-2 Lt di acqua al giorno

I segnali che indicano come il nostro corpo abbia bisogno di rigenerarsi

Anche quando pensiamo di idratarci adeguatamente, ci sono dei segnali che ci indicano che quello che stiamo facendo non è sufficiente.

Vediamo insieme quali possono essere:

mal di testa;

difficoltà di digestione

intestino pigro;

problemi di concentrazione;

ittero;

alitosi;

occhi gonfi;

insonnia;

Questi segnali indicano che il nostro corpo necessita di una pulizia interna, una purificazione, per liberarsi dalle tossine e funzionare al meglio.

Cosa fare quindi?

Fonte essenziale, alleata di benessere

Per depurare il nostro corpo, aiutando il nostro fegato e il nostro intestino a lavorare meglio, bastano due bicchieri di acqua Fonte Essenziale ogni mattino, assunti rigorosamente a digiuno.

Quali sono i benefici?

L’uso costante di Fonte Essenziale, bevuta a temperatura ambiente e prima della colazione, consente di godere di una sensazione di leggerezza e benessere che ci accompagnerà per tutta la giornata, fin dai primi giorni di assunzione.

Varie ricerche hanno evidenziato come per beneficiare dell’azione di Fonte Essenziale, bisogna essere costanti, facendola diventare parte integrante della nostra routine di benessere quotidiano

Non solo, anche il ministero della salute ne ha riconosciuto le sue proprietà benefiche all’interno di due decreti.

Ma cos’è Fonte Essenziale?

Parliamo di un’acqua che sgorga dalle terme di Boario, nel bresciano, e la cui composizione, povera di sodio e ricca di magnesio e fosfati, è un’ottima alleata per purificare il fegato e per la stimolazione dell’intestino aiutandolo così ad una corretta evacuazione.

È consigliata quindi soprattutto per chi ha bisogno di alleviare quei cattivi disturbi derivanti dall’intestino pigro, pancia gonfia e senso di pesantezza, fattori che accomunano persone di svariate età e pertanto può essere assunta da tutti.

Grazie ai suoi principi e agli effetti benefici infatti, possiamo parlare di Fonte Essenziale come un’acqua adatta a tutte le età, che va bene sia per le persone più anziane che vogliono ritrovare il proprio benessere, ma anche per i bambini, visto che la sua alta composizione di calcio contribuisce allo sviluppo delle ossa durante la fase di crescita.