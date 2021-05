Citroen SM: allo studio il ritorno col brand DS?

Grazie alle numerose e molteplici sinergie di Stellantis, sulla scena automobilistica mondiale potrebbe tornare la coupé Citroen SM. Tuttavia, il ritorno di questa icona sarebbe allo studio per il premium brand DS che dovrebbe proporla come DS M. Inoltre, potrebbe rappresentare la gemella della ipotetica Peugeot 508 Coupé, ovvero la versione di serie della concept car E-Legend esposta al Salone di Parigi del 2018.

Per il ritorno della Citroen SM sarebbero al vaglio due ipotesi, a partire dalla condivisione della piattaforma modulare EMP2 già utilizzata per l’ammiraglia DS 9, di cui la nuova DS M rappresenterebbe il modello ‘alter ego’ in chiave sportiva. La relativa gamma comprenderebbe solo la configurazione E-Tense a propulsione ibrida Plug-In, nelle declinazioni standard da 300 CV ed R Performance da 400 CV di potenza complessiva, entrambe dotate della trazione integrale 4×4 elettrica. L’altra ipotesi, più suggestiva, prevedrebbe la nuova piattaforma modulare STLA Large, ovvero l’evoluzione dell’attuale piattaforma Giorgio a trazione posteriore delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con il motore a benzina Nettuno 3.0 V6 biturbo da 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima della supercar Maserati MC20.

La storica antenata, prodotta dal 1970 al 1975 in quasi 13.000 esemplari, rappresentava la variante coupé della Citroen DS. Nota anche “Sa Majesté”, la Citroen SM era caratterizzata dalla sigla acronimo di Sport Maserati, in quanto equipaggiata con il motore 2.7 V6 della Casa del Tridente, prima a carburatori da 180 CV e poi ad iniezione da 188 CV di potenza. Non mancano le derivazioni sul tema della vettura, come le ‘creazioni’ del carrozziere francese Chapron che ha allestito 8 unità della berlina SM Opera, 7 esemplari della cabriolet SM Mylord e 2 unità della presidenziale SM Elysée, senza dimenticare le due unità della SM Espace dell’altro carrozziere transalpino Heuliez e l’esemplare unico della SM Coupe del carrozziere italiano Frua.