Chiamami ancora amore: ultimo appuntamento (17 maggio)

Terzo e ultimo appuntamento con “Chiamami ancora amore”, in onda lunedì 17 maggio alle 21.25 su Rai1.

Trama e anticipazioni degli episodi

Nel primo episodio, una volta ripercorsa l’intera storia di Anna e Enrico, all’assistente sociale non resta che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro rottura.

Rosa viene a sapere della festa a sorpresa con cui soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato Anna. L’assistente sociale capisce che i coniugi stavano cercando di salvare il loro matrimonio fino a pochi giorni prima dell’udienza di separazione.

Qualcosa dev’essere successo, ma né il marito né la moglie hanno intenzione di parlarne. Starà a lei quindi scoprire il loro segreto…

Nel secondo episodio, l’assistente sociale conosce ormai la verità su Anna e Enrico e la scrive nella sua relazione per il giudice. Il risultato è che Pietro viene sottratto a entrambi i genitori e collocato prima in una casa famiglia e poi presso Andrea, un ingegnere informatico di successo che ottiene l’affidamento e dimostra di rappresentare una vita alternativa per Pietro, grazie alla sua famiglia modello. Anna e Enrico si sono fatti la guerra al punto che hanno perso entrambi. E adesso sono finiti nella stessa condizione: devono trovare un modo per riavere indietro loro figlio.