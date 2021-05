Chi sono i favoriti de L’Isola dei Famosi 2021

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi conquista il grande pubblico di Canale 5 arrivando a 3.100.000 spettatori, raggiungendo il 19% di share.

Picco di ascolti durante la prevedibile eliminazione di Francesca Lodo dal reality condotto da Ilary Blasi, che nelle scorse settimane era la più sfavorita e approda a Playa Imboscadissima.

Chi sono i favoriti?

Per StarCasinò l’Honduras non ha segreti e capire chi è il papabile vincitore della quindicesima edizione è quasi scontato.

Awed, il giovane youtuber, è in vetta alla classifica, la cui vittoria è quotata a 2,75: massimo favorito al momento, nonostante i compagni dell’isola – ma soprattutto gli ex compagni – lo accusino di essere uno stratega, il grande pubblico apprezza la trasparenza del ventiquattrenne napoletano che prosegue la sua avventura caratterizzandosi per la sua spiccata sincerità.

Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima puntata resta Andrea Cerioli, la cui vittoria è quotata a 3,50, che accusa la ex letterina per la nomination “banale” sulle questioni legate al cibo.

Il confronto, riportato anche in prima serata, fa un picco di ascolti e si conclude con l’eliminazione della Lodo, segno che il pubblico sostiene fortemente il trentunenne ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello 13.

A pari merito con Cerioli, anche la vittoria di Ignazio Moser è data a 3,50, anche se il suo arrivo sull’Isola dei Famosi è più recente.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, che si definisce l’uomo della legna, suscita fin da subito l’empatia del pubblico a causa di un brutto infortunio al piede. Un vero peccato perché, in queste prime settimane, Moser ha dato prova di essere un vero naufrago e questo infortunio invalidante lo sta colpendo anche emotivamente.

Sono quasi senza speranze per la vittoria finale Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò, la cui vittoria spicca a 50,00, e non sorprende, infatti, che siano entrambe in nomination.

Da una parte l’ex volto di Centovetrine che è sotto l’attacco degli hater social e protagonista di un breve scontro con Awed; dall’altra la ballerina siciliana che non viene salvata dalla catena di salvataggio del gruppo degli arrivisti. La vita sull’Isola dei Famosi, ormai al 58° giorno, si fa sempre più difficile man mano che ci si avvicina al gran finale e può succedere veramente di tutto.