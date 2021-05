Che tempo che fa: ultima puntata (30 maggio)

Si chiude la stagione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio: ultima puntata in onda domenica 30 maggio alle 20.00 su Rai3.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tra gli ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza e i “gemelli del gol” Gianluca Vialli e Roberto Mancini, rispettivamente capo delegazione e CT della Nazionale di Calcio dell’Italia, autori insieme ai calciatori della Sampdoria Campione d’Italia 1990/91 del libro “La bella stagione”, il racconto a 30 anni di distanza della grande vittoria dello Scudetto della squadra genovese.

A Che tempo che fa ospita anche il compositore Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de “La vita è bella” e vincitore di 3 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento e la più giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano, Benedetta Pilato, vincitrice della medaglia d’oro nei 50 rana in vasca lunga agli ultimi Europei di Nuoto di Budapest.

E ancora: Giusy Ferreri e Takagi&Ketra, in radio con il singolo “Shimmy Shimmy”; gli atleti paralimpici di handbike Ana Maria Vitelaru e Diego Gastaldi, che hanno preso parte al docufilm La grande staffetta, in uscita il 28 giugno, che racconta l’evento “Obiettivo Tricolore” durante il quale Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale; il virologo Roberto Burioni; il direttore de La Stampa Massimo Giannini.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti: Giusy Ferreri; Lillo, nel cast del film Tutti per Uma diretto da Susy Laude, nelle sale a partire dal 2 giugno; Francesco Paolantoni; Orietta Berti; Lello Arena.