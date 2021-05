Casa, il sondaggio: un condomino su quattro non conosce il proprio vicino di pianerottolo ma l’87% crede nel valore della solidarietà

La survey realizzata da Domi, il primo social network di condominio

Alberto Lamberti, founder di Domi: «Più della metà delle persone che vivono in condominio non hanno rapporti con i vicini di casa ma il 68% vorrebbe essere maggiormente coinvolto nella vita del condominio. Le persone vorrebbero conoscersi e poter contare su chi abita nello stesso stabile, Domi Social è un ottimo mezzo per aiutarli»

Milano, 25 maggio 2021 – Abitiamo sullo stesso pianerottolo ma rimaniamo dei perfetti sconosciuti. Nell’era dei social network, con centinaia di amici su Facebook e follower su Instagram, manteniamo i contatti con persone che vivono dall’altra parte del mondo ma non conosciamo i nostri dirimpettai. Il 56% delle persone che vivono in condominio sostiene infatti di avere un rapporto scarso o

inesistente con i vicini e una persona su quattro addirittura non conosce chi vive sullo stesso piano. A certificarlo la survey «E tu che condomino sei?» che l’app Domi Social, il social network di condominio, verticale e a metri zero, ha realizzato intervistando 1.629 abitanti di condomini in Italia. Il quadro che ne esce non è molto confortante per la cosiddetta socialità di prossimità. Il 46% degli intervistati rivela infatti di non utilizzare nessun mezzo di comunicazione con i propri vicini di casa e il 39% ammette di non comunicare mai. E anche se i rapporti ci sono, sono freddi: il 20% sostiene che in caso di bisogno urgente non potrebbe contare su vicini. Un dato che peggiora nei condomini in cui è presente la figura del portinaio.

«Questo sondaggio certifica una sensazione che avevamo da tempo e che ci ha spinto nei mesi scorsi a creare la nostra soluzione tecnologica» commenta Alberto Lamberti, founder di Domi. «Cioè che siamo bravissimi a tenere i contatti con persone dall’altra parte del pianeta attraverso Facebook e Instagram, ma non siamo in grado di coltivare i rapporti con i nostri vicini di casa. Che molte volte non conosciamo nemmeno. Ecco perché – prosegue – abbiamo ideato il primo social network di condominio. Per stimolare e migliorare la comunicazione di prossimità e per vivere il palazzo con serenità attraverso il contributo di tutti gli attori che lo animano, dai condòmini a tutti gli altri che ne sono protagonisti diretti e indiretti».

I VICINI DI CASA, IL LOCKDOWN, LA SOLIDARIETÀ



Una panoramica che non sembra essere cambiata di molto negli ultimi mesi di pandemia. Il 68% delle persone intervistate sostiene che il lockdown non abbia influito sulle interazioni con i vicini, essendo cambiato poco o nulla rispetto a prima. Ma questa situazione non soddisfa la maggior parte dei condomini. Il 69% di loro, infatti, vorrebbe essere più coinvolto nella vita del condominio. Il 51% dei condomini dichiara importante la solidarietà tra vicini, e per il 24% è importantissima.

IL RAPPORTO CON L’AMMINISTRATORE



Altra nota dolente che emerge dal sondaggio è rappresentata dal rapporto con l’amministratore. Se il 35% dei condomini intervistati sono insoddisfatti del professionista (contro un 22% di soddisfatti e un 43% di indifferenti), è la comunicazione a pesare di più sul piatto della bilancia. Il 61% delle persone sostiene infatti che non sia per niente o poco facile interfacciarsi con l’amministratore in caso di problemi e il 58% lamenta aggiornamenti sporadici e latenti da parte del professionista.

DOMI ABBRACCIA TUTTI



In tutti questi casi, sia per quanto riguarda la socialità di prossimità che per il rapporto con l’amministratore, è l’app Domi Social a rappresentare un ponte efficace. Vero e proprio social network di condominio, la soluzione tecnologica – disponibile per dispositivi Android e iOS – permette da un lato di condividere passioni, idee e necessità con i vicini di casa e dall’altro di attivare e monitorare il processo di intervento e risoluzione tempestiva dei malfunzionamenti, avvisando contemporaneamente amministratore, custode e condòmini. Con l’amministratore che può segnalare direttamente sull’app ai condòmini lo stato di avanzamento dei lavori. Domi è infatti il primo social network “verticale” che, nel pieno rispetto della privacy e della riservatezza, consente di gestire comunicazione libera (post, commenti, like, messaging) e comunicazione distribuita di

processo (stato avanzamento richieste). Un sistema ibrido dove parallelamente alla comunicazione interna, riservata alla socialità condominiale, esiste un sistema di notifica in tempo reale e distribuito a tutti dello stato di avanzamento delle problematiche segnalate dai condomini all’amministrazione.

DOMI



DOMI è una iniziativa di Komorebi Srl, una azienda che sviluppa social network verticali per migliorare la condivisione di informazioni in gruppi circoscritti di individui. Nata nel 2017 ha sviluppato delle tecnologie di gestione legate al settore condominiale. Nella seconda parte del 2020 attraverso l’ingresso di due nuovi soci di maggioranza e la riorganizzazione strategica del modello di business e dell’organizzazione ha riposizionato, realizzato e rilanciato la nuova piattaforma applicativa DOMI Social disponibile da febbraio 2021 sugli app stores. Contatti: https://site.domi.house.