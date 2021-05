CANOTWAIT_ di William Chan lancia la sua collezione per l’estate 2021

SHANGHAI, 31 maggio 2021 /PRNewswire/ — CANOTWAIT_, fondata da William Chan, ha ufficialmente lanciato a maggio 2021 la sua collezione per l’estate 2021. La collezione, a tema “CANOTWAIT TO GO WILD”, si ispira ad attività estive come surf ed eventi come festival musicali all’aperto e feste disco, creando uno street style moderno con un’estetica dei colori e motivi grafici unici, che vi trasporteranno in un mondo retrò-futuristico.

La prestigiosa rivista di moda giapponese “EYESCREAM” ha invitato il direttore creativo William Chan a partecipare al numero di giugno, presentare la sua collezione estiva e cogliere questa opportunità per lanciare la collezione limitata creata da CANOTWAIT_ in collaborazione con il marchio giapponese Poliquant. La collezione in edizione limitata, ispirata al tema dei “COLORI”, rappresenta una fusione raffinata della street culture orientale, decostruita in una nuova estetica funzionale.

La collezione estiva CANOTWAIT_ presenta una serie di straordinarie proposte, tra cui articoli disegnati in collaborazione con artisti o creati con una speciale lavorazione artigianale, oltre a una collaborazione internazionale, CANOTWAIT_ X EYESCREAM. I prodotti sono realizzati con i materiali di prima qualità e la complessa lavorazione artigianale che da sempre definiscono la filosofia di CANOTWAIT_, per una migliore indossabilità e una texture impareggiabile.

La nuova collezione estiva comprende anche una gamma di nuovi accessori e arredi per la casa, tra cui occhiali da sole themis, collane e orecchini in acciaio inox, mascherine protettive monouso co-branded CANOTWAIT_ X Evolvetogether, tappeti grafici rotondi e pack di 3 candele profumate, che aggiungeranno divertimento alla vita degli appassionati di moda.

Per riflettere ulteriormente l’estetica del lifestyle della collezione estate 2021, CANOTWAIT_ ha inserito progetti di maggior peso legati alla moda e al lifestyle, tra cui uno spazio POP-UP a Shanghai con il concept CANOTWAIT_.

Lo spazio POP-UP di CANOTWAIT_ per l’estate 2021 si basa sul concetto di “WILD ƆARNIVAL”, che fonde esperienze diverse riunendo mostre d’arte, caffè selezionati e abbigliamento moda, per un’immersione più profonda nel tema estivo di “CANOTWAIT TO GO WILD”. Durante la campagna POP-UP, il marchio offrirà nuove sorprese tra cui articoli di fascia alta co-branded, bevande speciali selezionate dal direttore creativo e prodotti moda in edizione limitata per la stagione.

INFORMAZIONI SU CANOTWAIT_

Fondato da William Chan, CANOTWAIT_ è un marchio ispirato all’arte moderna e alla street culture. William Chan è un collezionista d’arte attivo che crede profondamente nel potere dell’amore. Tutto questo è radicato nel suo marchio. Crede che se le persone vivono la vita come un bene prezioso, non potranno aspettarsi che cose belle.

