Campionato Italiano Pizza in Tour, i trionfatori della tappa nel Lazio ad Alatri

Il Campionato Italiano Pizza in Tour ha fatto tappa nella regione Lazio, precisamente nella Pizzeria Zeb di Alatri. La manifestazione ha visto la partecipazione di ben 30 pizzaioli, che si sono sfidati in diverse categorie, dalla pizza gourmet fino alla regionale con i prodotti tipici della regione. Nella giuria tanti ospiti tra cui il pizzaiolo Raffaele Di Stasio attualmente nel Pizza Talent Show di Alice Tv: “Ora ho superato le qualificazioni dello show televisivo speriamo di riuscire a vincere. Intanto sono orgoglioso e felice che la mia qualità di saper lavorare con diverse tipologie di pizza abbia spinto l’organizzazione a volermi in giuria”. Oltre a lui presenti anche altre personalità quali lo chef di Miss Italia Bruno Brunori, il giornalista Thomas Cardinali e la pizzaiola esperta di dolci Luiza Achitei.

Il distributore Andrea Aringhieri nei panni del conduttore di eccezione: “Questa è una manifestazione che si svolge da diversi anni e rappresenta l’unica manifestazione meritocratica itinerante legata al mondo pizza. Sono orgoglioso anche quest’anno di essere qui e di andare in ben dieci regioni d’Italia a degustare tante pizze eccellenti. Nonostante il covid-19 è straordinario essere riusciti ad organizzare in tutta sicurezza anche questa edizione”.

I vincitori di questa tappa del Lazio del Campionato Italiano Pizza in Tour sono stati: per la categoria Pizza Classica Christian Romani, nella categoria Gourmet Gianluca Piersanti, nella categoria Impasti Alternativi Patrizia Tamburrino, nella categoria Regionale Renata Angelucci, nella categoria Teglia Cristian Tolu, nella categoria Napoletana Gaetano Simeone e nella categoria Pala Matteo Vari. Il concorso continuerà toccando altre otto regioni italiane dopo la prima tappa che si era svolta a Napoli ad Ottaviano. Tutti i vincitori delle varie categorie nelle dieci tappe si classificheranno per la finale della manifestazione.

La finale nazionale del Campionato Italiano di Pizza in Tour si svolgerà il 5 luglio presso l’Accademia O’Sole Mio di Diano Marina in provincia di Imperia in Liguria.