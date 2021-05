Bvlgari, Chiara Ferragni diventa Global Ambassador

Bvlgari annuncia l’ingresso di Chiara Ferragni nella sua prestigiosa community di PR ambassador. Da anni cliente della casa di alta gioielleria romana, la famosa opinion leader della moda e imprenditrice, si legge in una nota ” condivide con Bvlgari lo stesso approccio esuberante, gioioso, indipendente e autentico che ha incantato milioni di follower nel mondo”. Nel suo nuovo ruolo, Chiara Ferragni aiuterà quindi il marchio “a comunicare i propri valori ad un audience cross generazionale e internazionale”. Nelle immagini scattate in uno studio fotografico a Milano dal fotografo Giulio Rustichelli, Chiara Ferragni posa di fronte all’obiettivo indossando una serie di icone della gioielleria di Bvlgari, tra cui alcuni pezzi delle collezioni B.Zero1, Serpenti e Serpenti Viper, ma anche un’incredibile collana della linea di alta gioielleria Monete.

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Chiara Ferragni nella Bvlgari family come nuova Global ambassador,” dichiara Jean-Christophe Babin amministratore delegato di Bvlgari. “Penso che Chiara incarni alla perfezione lo spirito più autentico della nostra azienda, radicata in valori altamente positivi, tra cui gioia, creatività, bellezza, magnificenza e qualità, ma anche grazia e generosità. Nel suo nuovo ruolo, Chiara sarà un incredibile alleata nel far arrivare i nostri messaggi alle generazioni più giovani. È inoltre per me, come amministratore delegato, un’incredibile sparring partner per intercettare i trend del mondo del fashion e del luxury.”

“Sono davvero orgogliosa di entrare a far parte della Bvlgari family perché ho un legame forte non solo con il brand, ma anche con Jean-Christophe Babin and Lucia Silvestri,” commenta Chiara Ferragni. “L’heritage di Bvlgari è legato ad un’estetica e un’attitudine audace ed esuberante e ad un design italiano famoso nel mondo, tutti valori che condividiamo da sempre. Questo è il motivo per cui stiamo facendo squadra, impegnandoci anche a generare un impatto positivo attraverso le attività che svilupperemo insieme.”