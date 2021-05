Buongiorno Benessere, la puntata dell’8 maggio

Sabato 8 maggio, alle 10.20 su Rai1, nuovo appuntamento con Buongiorno Benessere, il programma condotto da Vira Carbone.

Anticipazioni della puntata

Tema centrale della puntata il Covid-19, con gli aggiornamenti sul vaccino e sui tempi di somministrazione volontaria.

In attesa del completamento del piano di vaccinazione nazionale, cosa si può fare quotidianamente per abbassare il rischio di contagio e per restare in salute e in forma?

In collegamento il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università statale di Milano, e il professor Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di Pneumologia.

La rubrica Primo Soccorso sarà curata dal dottor Carlo Gargiulo, medico di base, che guiderà all’uso corretto e all’interpretazione dei test salivari “fai da te”. Con il professor Cesare Faldini, direttore della clinica ortopedica dell’istituto Rizzoli di Bologna, si parlerà, poi, disturbi all’anca.

Una serie di patologie molto diffuse e molto invalidanti, che la medicina, con i propri rapidi progressi, riesce sempre più spesso a risolvere definitivamente.

Per lo spazio Benessere a tavola, torna in cucina lo chef Alessandro Circiello con la sua ricetta gustosa e salutate.

E chiude, infine, la puntata la pagina curata dal professor Erino Rendina, ordinario di chirurgia toracica all’Università Sapienza di Roma: i problemi alla trachea nelle persone che hanno superato il contagio da Covid-19.