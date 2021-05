Vaccini e Covid-19 a Buongiorno Benessere (22 maggio)

Anche sabato 22 maggio, alle 10.20 su Rai1, resterà centrale a “Buongiorno Benessere” il tema Covid-19, con gli aggiornamenti sul vaccino e sui tempi di somministrazione programmati.

Ospiti e anticipazioni della puntata

In collegamento il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università statale di Milano, e il professor Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di Pneumologia.

La rubrica Primo Soccorso sarà curata dal dottor Carlo Gargiulo, medico di base, che illustrerà le linee guida per una corretta autodiagnosi, indispensabile per indirizzare senza perdite di tempo allo specialista idoneo a risolvere il problema di salute.

Con lui, il professor Salvatore Piro, primario di medicina interna dell’università di Catania, che spiegherà come intervenire rapidamente in caso i valori glicemici risultino fuori controllo.

In collegamento esterno con la professoressa Graziottin, ginecologa, e la nutrizionista Sara Farnetti, si parlerà dei problemi della menopausa e di come è possibile attenuarli con una corretta alimentazione.

Mentre con il professor Corrado Tinterri, responsabile dell’unità di chirurgia senologica all’ospedale Humanitas di Milano, alcuni suggerimenti per eseguire correttamente l’autopalpazione del seno, controllo che va effettuato periodicamente e che viene a giusto titolo considerato una importantissima pratica salva vita.

A seguire, il dottor Marco Klinger, chirurgo plastico ricostruttivo, per illustrarci gli ultimi traguardi della chirurgia ricostruttiva che segue gli interventi chirurgici più impegnativi al seno.

Per lo spazio Benessere a tavola, tornerà in cucina lo chef Alessandro Circiello con la sua ricetta gustosa e salutare. E chiuderà la puntata la pagina curata dal dottor Federico Coccia, veterinario, che guiderà alla scelta di un cucciolo di cane per la nostra famiglia.

A completare il menù del giorno i servizi degli inviati sul territorio, alla ricerca di eccellenze sanitarie e agroalimentari.