Birra Peroni sorprende tre tifosi speciali del Bari

Peroni è la birra che da sempre unisce gli italiani e li accompagna nei momenti di celebrazione, emozione e condivisione, anche sportiva. Dopo aver presentato di recente la sua nuova veste grafica, Peroni ha voluto dare dimostrazione di vicinanza e unione con una città che da sempre occupa un posto speciale – non solo sulla sua nuova etichetta – ma soprattutto nel suo cuore, Bari.

La SSC Bari è stata la prima a scendere in campo domenica scorsa con il nuovo logo Peroni sulla maglia, durante il match vinto contro il Bisceglie 2-1. Ma non solo. Peroni ha scelto tre tifosi biancorossi (Carlo Testini di 50 sfumature di biancorosso, Daniela De Santis di Gli amici della Bari e il giovane Simone Rossi insieme a sua nonna) che hanno ricevuto in dono una speciale box firmata Peroni: al suo interno la nuova bottiglia di Peroni 66cl e la maglia della loro squadra del cuore con il nuovo logo Peroni. Tre personaggi molto diversi tra loro, ma uniti dal tifo e da Peroni, oltre ogni differenza.

Carlo, Daniela, Simone e sua nonna sono stati scelti proprio per il loro amore verso la città e per l’entusiasmo nella condivisione, anche social, del loro tifo: due caratteristiche che Peroni sposa in pieno perché è la birra che riesce a mettere tutti d’accordo, che unisce oltre ogni differenza e che con la città ha un legame che dura da sempre.

La birra “indiscutibilmente italiana” ha voluto così dimostrare ancora una volta l’impegno nell’unire le persone e la vicinanza al territorio che la contraddistinguono.